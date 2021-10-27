وزير الصحة يفتتح اللقاء التشاوري للاحتياجات الإنسانية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، على أهمية تظافر الجهود بين الوزارة وشركائها العاملين في المجال الإنساني والخدمي لتعزيز العمل الإنساني في الجوانب الصحية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات.



ودعا الوزير بحيبح خلال افتتاحه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اللقاء التشاوري الخاص بالنظرة العامة للاحتياجات الإنسانية، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة التنسيق بين القطاعات المختلفة بالوزارة وشركائها وتحقيق عدالة التوزيع للدعم والمشاريع لمختلف المناطق لاسيما المناطق الأكثر احتياجا.

وشدد وزير الصحة، على أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وسليمة للمساعدة في اتخاذ القرارات الصائبة المبنية على التجارب والمعلومات الصحيحة.

من جانبه استعرض ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور ادهم رشاد، جهود المنظمة في التغلب على كثير من المشكلات التي تعترض سير الخدمات الإنسانية.. متطرقا إلى التدخلات في تعزيز منظومة العمل الصحي في عموم محافظات الجمهورية.