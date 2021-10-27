بلادنا تشارك في مؤتمر الإتحاد الدولي للجامعات البحرية بالإسكندرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في مؤتمر الإتحاد الدولي للجامعات البحرية للعام 2021م، المنعقد في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، بوفد ترأسه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد.



وأشار وزير النقل في كلمته، الى أهمية الموضوعات الهامة التي ستناقش في المؤتمر منها التحديات التي تواجه النقل البحري والحلول الممكنة من اجل تجاوزها مستقبلاً..مشيداً بالدور الريادي الذي لعبته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري بمدينة الاسكندرية في تأهيل كوادر النقل البحري والتخصصات العلمية سواء من الاشقاء المصريين او على مستوى الدول العربية والشرق الاوسط والدول الافريقية.

وتطرق وزير النقل، الى مايتضمنه جدول اعمال المؤتمر من أحدث البحوث والتطورات ذات الاتجاهات المستقبلية المتعلقة بالاستدامة في التعليم والتدريب في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية في الموانئ إضافة الى التأثير الايجابي في صناعة النقل البحري الدولي في ظل جائحة كورونا واثرها ذلك على كافة مناحي الحياة الدولية والعربية.

وعبر الوزير حُميد، الى تطلع اليمن من الاستفادة بهذه المشاركة في مجال التعاون المشترك مع جميع الأطراف المعنية في سبيل تعزيز قدرات النقل البحري اليمني وتسهيل حركة التجارة الدولية.

وفي سياق متصل، اطلع وزير النقل حُميد، على سير العملية التعليمية بكليات واقسام الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وماحققته من انجازات وتطورات خلال العقود الماضية خدمة للتعاون العربي.