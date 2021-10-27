وصول 166 عائلة يمنية لاجئة إلى ميناء “بربرة” في الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم، وصول عشرات اللاجئين اليمنيين إلى ميناء “بربرة” في جمهورية صوماليلاند.



وقالت منظمة “لمار” الأهلية الصومالية، إن “العشرات من اللاجئين اليمنيين وصلوا الإثنين إلى ميناء بربرة، حيت باتت جمهورية صوماليلاند واحدة من مراكز اللجوء للهاربين من جحيم الحرب”.

وحسب المنظمة، فإن عدد العائلات اليمنية التي وصلت إلى ميناء بربرة (166) شخص أغلبهم من الأسر اليمنية.

وأشارت إلى أنه كان في استقبالهم عدد من موظفي الهيئة الحكومية المختصة بشؤون اللاجئين والنازحين في صوماليلاند