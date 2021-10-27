شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمرار المعارك جنوب مأرب وسقوط عشرات القتلى من مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

سقط العشرات من المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح بينهم قيادات، الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في معارك متواصلة جنوب محافظة مأرب.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن المعارك التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية أسفر عنها سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وتزامنت المعارك مع قصف مكثّف لمدفعية القوات الحكومية والقبائل استهدف تجمعات وتحركات المليشيا الإيرانية وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، شملت تدمير عربة مدرعة وأطقم بما عليها من عتاد.