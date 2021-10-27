قصف مدفعي يستهدف مواقع حوثية مستحدثة في ثره بين البيضاء وأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

دارت اشتباكات بين القوات المرابطة في جبهة ثره الواقعة في الحدود بين البيضاء وأبين، والمليشيات الحوثية بعد أن حاولت الأخيرة استحداث مواقع جديدة.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأنه تم استهداف مواقع جديدة للمليشيات الحوثية المسيطرة على أعالي قِمَمْ جبال الكور المطلة على لودر.

وبينت المصادر، بأن المواجهات دارت بين الجانبين بعد أن حاولت المليشيات استحداث مواقع جديدة في موقع العلب وموقع عدن في محاولة يائسة للتقدم إلى المواقع الأمامية للجبهة؛ ولكن تم التعامل معها بمدفعية الهاون وقصف تلك المواقع.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية وفي تصعيد مستمر منذ ما يقارب الثلاثة الأشهر الأخيرة تجلب تعزيزات بشكل شبه يومي من جهة ومن جهة أخرى ترسل طائرات مسيرة بشكل يومي لغرض الرصد لمواقع القوات المرابطة في جبهات ثره.

كما يقوم قناصة مليشيات الحوثي بشكل شبه يومي بالقنص على مواقع المقاومين ويتم التعامل معهما