القيادي البخيتي رفقة مسلحين يقتحم مكتب الصحة العامة بذمار وينهب الختم ويعين آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ ذمار

اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية، اليوم يقودها المعين من قبل الميليشيات محافظاً لذمار، مكتب الصحة العامة والسكان، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.



مصادر خاصة في مكتب الصحة بذمار قالت إن المدعو محمد ناصر البخيتي، المعين محافظاً لمحافظة ذمار، اقتحم بعدد من الأطقم العسكرية وعشرات العناصر الحوثية مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ذمار.

وتابعت المصادر، إن البخيتي اقتحم المكتب، واعتدى على الدكتور خالد علي الحجي المدير العام لمكتب الصحة بذمار، وقام بنهب الختم الخاص بالمكتب تحت تهديد السلاح.

وطبقاً للمصادر، فإن المدعو "البخيتي" عين شخصا آخر في منصب المدير العام لمكتب الصحة، بشكل غير قانوني، ويدعى "طارق الخيواني" أحد قياداتها المنتمية لذات السلالة الحوثية.

وأوضحت المصادر، أن البخيتي استغل منصبه وتحت قوة الضغط في اقتحام المكتب، بدون أي مسوغ قانوني، متجاوزاً بذلك كل القوانين، كما أنه ومسلحيه اعتدوا على موظفي مكتب الصحة، وتسببوا بحالة من الخوف والهلع في أوساط الموظفين والمدنيين.