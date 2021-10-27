الأرصاد الجوية يحذر 7 محافظات يمنية من طقس بارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر مركز الأرصاد الجوية، اليوم سبع محافظات يمنية من انخفاض درجة الحرارة الصغرى.



وأكد المركز، في نشرته الجوية اليومية، أن طقسا باردا ستشهده محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، الضالع وإب، أثناء ساعات المساء والصباح الباكر.

موضحاً، أن سحبا ركامية ممطرة ستتكون على سلسلة المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

وأفاد المركز، أن أجواء صحوة مصحوبة بحركة رياح نشطة في غربي خليج عدن وجنوبي السواحل الغربية ومدخل باب المندب، من المتوقع أن تصل أقصى سرعة لها 30 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وعن طقس المناطق الصحراوية قال إنه سيكون جافا وباردا نسبياً، وأجواء غائمة مع احتمال هطول أمطار خفيفة في جزيرة سقطرى.

ودعا المواطنين في المحافظات المذكورة، لا سيما كبار السن والأطفال والمزارعين ورعاة الماشية والنحل إلى أخذ الحيطة والحذر وارتداء الملابس المناسبة لتجنب موجات البرد