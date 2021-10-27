الحكومة الهولندية تقدم لليمن منحة جديدة بقيمة تسعة ملايين دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت الأمم المتحدة تقديم الحكومة الهولندية منحة بقيمة تسعة ملايين دولار؛ لتعزيز قدرة المؤسسات والحفاظ على أُسس التعافي وإعادة الإعمار في اليمن.



وقالت، في بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن هذا التمويل سيعمل على تقديم المساعدة في إنشاء مشروع جديد مدته ثلاث سنوات، تحت مسمى تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن.

وسيتم تنفيذ المشروع في محافظات: عدن وحضرموت، والحديدة، وصنعاء.

وأوضح البيان أن الصراع في اليمن أدى إلى انهيار العديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك مؤسسات سيادة القانون، ما أجبر اليمنيين على الاعتماد على الخدمات غير الفعّالة، والبنية التحتية المدمرة، مؤكداً أن قدرة اليمنيين على العيش بأمان أصبحت صعبة في ظل انعدام الشمولية في صنع القرار وتفشي الفساد، وازدياد حاجتهم للوصول إلى خدمات العدالة الفعّالة.

في السياق، طالب رئيس الحكومة، معين عبد الملك، دول الاتحاد الأوروبي بدعم عاجل لحكومته والمساعدة في تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية المنهارة، جاء ذلك خلال لقائه في مدينة عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا والمبعوث السويدي إلى اليمن.

وأكد رئيس الوزراء أهمية زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى اليمن إلى عدن.

وكانت بعثة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي قد أكدت العمل على إيجاد دعم اقتصادي حقيقي لمساعدة الحكومة، بالتوازي مع مواصلة دعم الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن