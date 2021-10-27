الحكومة: تصريحات قرداحي تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني وانحيازا أعمى للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

انتقدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.



وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إن تصريحات قرداحي غريبة وتعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني وانحياز أعمى لجماعة الحوثي التي انقلبت على الدولة.

ووفق الارياني فإن تصريحات قرداحي تجهلا لدور نظام إيران وأجندته التوسعية باليمن والمنطقة، في إدارة الانقلاب وتفجير الحرب وتقويض جهود التهدئة ووقف إطلاق النار وإحلال السلام.

بدوره رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اعتبر "تصريحات قرداحي لا تمثل الحكومة اللبنانية".

وقال ميقاتي في بيان له إن "لبنان يتمسك بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة"، مشيرا إلى أن من ينطق باسم الحكومة هو رئيسها أو الحكومة مجتمعة.