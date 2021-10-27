العثيمين يطالب قرداحي باعتذار فوري بشأن تصريحاته حول بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، عن استنكارها ورفضها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن الوضع في اليمن.



وشدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، على أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني "تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني".

وأكد العثيمين على أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن الجهود التي تقوم بها السعودية من خلال قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن ومساندة الحكومة الشرعية لإعادة الأمور إلى نصابها ووقف الانقلاب على الشرعية الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ سبتمبر/أيلول 2014، بالإضافة إلى الدور الإنساني الكبير لمساندة الشعب اليمني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح أن وزير الإعلام اللبناني تجاهل الجهود المبذولة التي تقوم بها السعودية لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار والتي تواجه تعنتا من الحوثيين وإصرارهم على توجيه الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة إلى الشعب اليمني والمدنيين في السعودية، واستهداف أراضي السعودية والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا العثيمين وزير الإعلام اللبناني إلى الاعتذار فورا للسعودية والإمارات واحترام مشاعر الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب على الشرعية أمنيا وإنسانيا واقتصاديا.

وأشار إلى أن السعودية دوما تدعو للحوار للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأثارت تصريحات لقرداحي في برنامج "برلمان شعب" قبيل شهر من توليه منصبه غضبا محليا وخليجيا عندما دافع عن مليشيات الحوثي الانقلابية وأدلى بتصريحات أساءت لجهود الإمارات والسعودية في اليمن.

ودافع الوزير والإعلامي اللبناني في الحلقة المذكورة عن إرهاب مليشيات الحوثي، معتبرا اعتداءاتهم على اليمنيّين والسعودية "دفاعا عن النفس".

وأثارت التصريحات التي تبرأت منها الحكومة اللبنانية، ووزارة الخارجية في البلاد الكثير من ردود الفعل المستهجنة، بلبنان نفسه، وباليمن، ودول الخليج والمنطقة العربية.

ورغم ادعاء قرداحي عدم إلزام الحكومة بتصريحاته، فإن خيارات وزير الإعلام اللبناني باتت محدودة وينتظر "جوابا نهائيا" بشأن مصيره في المنصب على غرار شربل وهبة وزير الخارجية في حكومة حسان دياب السابقة.