قرداحي يرفض الاستقالة من الحكومة والاعتذار عن تصريحاته "المسيئة" حول بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

رفض وزير الإعلام اللبناني الاعتذار لدول التحالف، بعد تصريحات انحاز فيها لمليشيات الحوثي، قائلا إنه لم يخطئ ليعتذر.



وبشأن دعوات الاستقالة التي ضجّ بها لبنان، قال قرداحي: "أنا جزء من حكومة متراصة وموحدة وهكذا قرار لا يمكن أن أتخذه لوحدي".

ومضى الوزير اللبناني قائلا: "لا يجوز أن يكون هناك من يُملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه".

وبشأن تصريحاته "المسيئة" للسعودية والإمارات، والحكومة اليمنية، قال قرداحي: "ما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفاً فيه بل قلته كصديق، فأنا ضدّ الحرب العربية العربية، وأنا لم أهاجم ولم أشتم يوماً السعودية والإمارات أعتبرها بلدي الثاني"، حسب قوله.