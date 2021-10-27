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قرداحي يرفض الاستقالة من الحكومة والاعتذار عن تصريحاته "المسيئة" حول بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

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رفض وزير الإعلام اللبناني الاعتذار لدول التحالف، بعد تصريحات انحاز فيها لمليشيات الحوثي، قائلا إنه لم يخطئ ليعتذر.

 

وبشأن دعوات الاستقالة التي ضجّ بها لبنان، قال قرداحي: "أنا جزء من حكومة متراصة وموحدة وهكذا قرار لا يمكن أن أتخذه لوحدي".

 

 ومضى الوزير اللبناني قائلا: "لا يجوز أن يكون هناك من يُملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه".

 

وبشأن تصريحاته "المسيئة" للسعودية والإمارات، والحكومة اليمنية، قال قرداحي: "ما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفاً فيه بل قلته كصديق، فأنا ضدّ الحرب العربية العربية، وأنا لم أهاجم ولم أشتم يوماً والإمارات أعتبرها بلدي الثاني"، حسب قوله.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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