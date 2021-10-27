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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرداحي يرفض الاستقالة من الحكومة والاعتذار عن تصريحاته "المسيئة" حول بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
رفض وزير الإعلام اللبناني الاعتذار لدول التحالف، بعد تصريحات انحاز فيها لمليشيات الحوثي، قائلا إنه لم يخطئ ليعتذر.
وبشأن دعوات الاستقالة التي ضجّ بها لبنان، قال قرداحي: "أنا جزء من حكومة متراصة وموحدة وهكذا قرار لا يمكن أن أتخذه لوحدي".
ومضى الوزير اللبناني قائلا: "لا يجوز أن يكون هناك من يُملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه".
وبشأن تصريحاته "المسيئة" للسعودية والإمارات، والحكومة اليمنية، قال قرداحي: "ما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفاً فيه بل قلته كصديق، فأنا ضدّ الحرب العربية العربية، وأنا لم أهاجم ولم أشتم يوماً السعودية والإمارات أعتبرها بلدي الثاني"، حسب قوله.