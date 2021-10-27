تنظيم ورشة عمل بسيئون حول قطاعات العمل الإنساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم مكتب شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت، اليوم، ورشة عمل حول قطاعات العمل الإنساني .



واستعرض في الورشة التي شارك فيها 33 من المنظمات الأعضاء بالشبكة، أهمية قطاعات العمل الإنساني ، والتعريف بقطاعات العمل الإنساني للأمم المتحدة ، و أهمية حضور الكلسترات بالمحافظة ، وكذا الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيلها ورفع احتياجاتها الى جانب أهمية التشبيك مع المنظمات الدولية ، والية العمل في المنظمات المحلية بمعايير دولية .

وتناولت الورشة شرحا حول لوائح وأنظمة العمل وكذا تدريب الموظفين على خارطة الاحتياج، وسبل التنسيق بين المنظمات في عمل المسح الميداني وتحديد الاحتياج ، والتعريف بمعنى الكلسترات وكيفية التعامل مع النماذج المختلفة ، اضافة إلى أهمية بناء القدرات للكوادر العاملة بالمنظمات .

وأوصت الورشة البدء في أعمال واجتماعات القطاعات خلال الأيام القليلة القادمة لمواكبة الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة .