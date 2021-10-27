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تنظيم ورشة عمل بسيئون حول قطاعات العمل الإنساني

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم ورشة عمل بسيئون حول قطاعات العمل الإنساني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

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نظم مكتب شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت، اليوم، ورشة عمل حول قطاعات العمل الإنساني .

 

واستعرض في الورشة التي شارك فيها 33 من المنظمات الأعضاء بالشبكة، أهمية قطاعات العمل الإنساني ، والتعريف بقطاعات العمل الإنساني للأمم المتحدة ، و أهمية حضور الكلسترات بالمحافظة ، وكذا الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيلها ورفع احتياجاتها الى جانب أهمية التشبيك مع المنظمات الدولية ، والية العمل في المنظمات المحلية بمعايير دولية .

 

وتناولت الورشة شرحا حول لوائح وأنظمة العمل وكذا تدريب الموظفين على خارطة الاحتياج، وسبل التنسيق بين المنظمات في عمل المسح الميداني وتحديد الاحتياج ، والتعريف بمعنى الكلسترات وكيفية التعامل مع النماذج المختلفة ، اضافة إلى أهمية بناء القدرات للكوادر العاملة بالمنظمات .

 

وأوصت الورشة البدء في أعمال واجتماعات القطاعات خلال الأيام القليلة القادمة لمواكبة الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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