وصفهم بالكفار.. مدير مدرسة في إب يفصل عدداً من الطلاب لعدم حضورهم فعالية "المولد النبوي"

أقدم مدير مدرسة موالٍ للحوثيين في محافظة إب، وسط اليمن، على فصل عدداً من الطلاب بسبب عدم حضورهم الفعالية التي أقامتها مليشيا الحوثي بمناسبة "المولد النبوي"، الأسبوع الماضي.



وقالت مصادر تربوية ، إن مدير مدرسة النهضة بمدينة إب، قاسم الأسطى، قم بفصل عدداً من الطلاب الذين لم يحضروا احتفالية ذكرى المولد الذي أقامته مليشيا الحوثي في المدينة.



وأوضحت المصادر أن الأسطى وصف الطلاب المفصولين بـ "كفار أبناء كفار".



يذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد عطلت المدارس يوم المولد النبوي الذي صادف الاثنين قبل الماضي، و أجبرت الطلاب (خاصة طلاب الثانويات) على الحضور إلى الفعالية التي أقامتها في المدينة وألزمت مدراء المدارس برفع أسماء المتغيبين عن الفعالية.

