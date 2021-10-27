"التعاون الخليجي" يرفض تصريحات قرداحي بشأن بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن، واصفا إياها بأنها "فهم قاصر"



جاء ذلك على لسان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، في تغريدة على "تويتر".

وقال الحجرف إن "تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث ونرفضها جملة وتفصيلا".

وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أثار قرداحي الجدل بتصريحات تلفزيونية، حول الحرب في اليمن، مدافعا فيها عن الحوثيين.