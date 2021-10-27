الخارجية اللبنانية تتبرأ من تصريحات قرداحي بشأن بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تبرأت وزارة الخارجية اللبنانية من تصريحات أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الانقلاب في اليمن، قبل توليه منصبه.



وقالت الوزارة في بيان إنه "صدر كلام شخصي سابقا عن وزير الإعلام قبل تعيينه وزيرا ونشر بالأمس، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب".

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية اللبنانية قد "أدانت مراراً وتكراراً الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وهي لازالت عند موقفها المدافع عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين التي تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية".

يأتي موقف الخارجية في وقت لاحق لبيان صادر عن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي أكد فيه على أن "رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح".

وقال ميقاتي في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: "بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع، فهو كلام مرفوض، ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".

وكان اليمن قد أدان تصريحات قرداحي المؤيدة لمليشيات الحوثي وانقلابها على الشرعية، وتبرير جرائمها بحق المدنيين في اليمن والسعودية.

وأعلن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك عن توجيه وزارته لسفارة اليمن في لبنان بتسليم رسالة احتجاج واستنكار على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

من جهته، قال قرداحي إنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية والإمارات، قائلا إنه "يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء"، وفق بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.