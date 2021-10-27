رصد "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم والتي جاءت على النحو التالي:

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

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