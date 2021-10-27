عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مسيرتين حوثيتين استهدفتا مطار أبها ومدينة نجران

الأربعاء 27 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير مسيرتين حوثيتين مفخختين حاولتا استهداف مطار أبها الدولي ومدينة نجران بالسعودية.



وأصدر التحالف العربي، بيانا، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، جاء فيه: "تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي".

وأضاف التحالف، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة ثانية مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران.

وشدد التحالف على أنه "سيتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية، وعمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأكدت قيادة التحالف في وقت سابق تدمير موقع للحوثيين، في مدينة الجوف في اليمن يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة.

وأشارت إلى استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحيه في محافظة الحديدة باليمن، مما أدى إلى تدمير 3 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.