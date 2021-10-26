السفير مارم يثمن دور مصر في بناء قدرات أعضاء السلك الدبلوماسي اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ثمن سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، دور مصر ممثلة بوزارة الخارجية في بناء قدرات وتعزيز مهارات أعضاء السلك الدبلوماسي اليمني.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، أعضاء السلك الدبلوماسي المشاركين في الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الخارجية المصرية لعدد ٤٦ مشاركاً من أعضاء السلك في الوزارة والسفارات اليمنية.

وعبر مارم، عن تقدير بلادنا حكومة وشعباً للدعم الذي تقدمه مصر العروبة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشعب اليمني وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. قائلا: إن هذا الدور ليس بغريب عن مصر التي كانت الداعم الأول للثورات اليمنية وما تلاها من محطات ومنعطفات تاريخية في تاريخ بلادنا وحياة شعبنا.

ولفت إلى أن المهارات التي اكتسبها المشاركون في الدورة التدريبية ستعزز من قدرات أعضاء السلك الدبلوماسي لبلادنا وتمكنهم من تمثيل قضية الشعب اليمني العادلة وايصالها إلى كافة المحافل الدولية.

كما هنأ السفير مارم، الطلبة اليمنيين الخريجين من الكليات العسكرية المصرية هذا العام بفروعها الثلاثة الحربية والجوية والبحرية وعددهم ١٣ خريجاً .. مؤكدا حاجة الوطن لخدماتهم العسكرية في ظل المعركة الراهنة بمواجهة المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران.

من جانبه تقدم ممثل المشاركين في التدريب زيد السروري، بالشكر لوزارة الخارجية المصرية والسفارة اليمنية والمحاضرين في الدورة الذين قدموا خلاصة تجاربهم وعلمهم للمشاركين خلال مدة التدريب.

حضر الاستقبال الملحق العسكري بسفارة بلادنا في القاهرة العميد بحري ثابت عبد، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية ومستشاري الملحقات الفنية.