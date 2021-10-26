شكرا لبحثكم عن خبر ينقصك شئ يا فاطمة؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

_ حبيبتي انا هنا بين ملائكة الرحمة، يعاملوني بانسانية مطلقة ويقومون بخدمتي ومراعاتي وتوفير احتياجاتي كاملة دون ان اطلب، كان الله بعونكم أنتم

الدنيا جميلة وغالية ولن تتكرر، عيشوها، لا تفوتوا لحظه فيها. لاتدعوا لخرفان الدين سبيل للسيطرة على حياتكم وإفسادها بالخزعبلات والأوهام

اشعر بالإنهاك يا افراح.. وبأنها المكالمة الأخيرة،

لا أخاف الموت لذاته، أخشى فيه فقط البعد عن نوف بنتي.. بلغي كل من يحبني.. "الله الله بنوف"..

كانت هذه أخر كلماتها ، قبل حوالي ٣ أيام، لتدخل بعدها في غيبوبة تامة، والرحيل إلى ما لا نهاية ..

وتقام جنازة الشاعرة والاديبة اليمنية فاطمة العشبي اليوم الثلاثاء تاريخ 26/10/2021 بعد صلاة الظهر في مسجد " الامانة " ببرممنجهام _ بريطانيا

وسيتم دفنها في مقبرة.. ستون هول نيو سيمتري

Sutton hall new cemetery Lindridge Rd, Sutton Coldfield B75 7HX

لروحها السلام والرحمة.

الرجاء نشر الاعلان في الجروبات اليمنية ببرمنجهام للعلم والحضور

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