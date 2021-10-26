شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي رئيس الجمهورية في وفاة نجل شقيقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عزاه خلالها بوفاة نجل شقيقه عبدربه على منصور هادي الذي وافته المنية بعد مرض ألمّ به.



وعبر نائب الرئيس عن أحر التعازي والمواساة للرئيس واسرة وأقارب الفقيد.. سائلًا الله عزَّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.