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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021م، عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في المحافظات المحررة.

 

وتوزعت الإصابات بواقع خمس حالات في مارب، ومثلها في حضرموت، وحالتين في تعز، وأخرى في البيضاء، وحالة واحدة في عدن، ومثلها في المهرة وشبوة.

 

كما تم تسجيل ثماني حالات وفاة، بينها أربع حالات وفاة في حضرموت، وثلاث في مارب، وحالة واحدة في المهرة، كما تم تسجل حالتي شفاء في محافظة البيضاء.

 

وبهذه الإحصائية ارتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (9711) منها (1858) حالة وفاة و(6309) حالات تعاف

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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