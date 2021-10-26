مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021م، عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في المحافظات المحررة.



وتوزعت الإصابات بواقع خمس حالات في مارب، ومثلها في حضرموت، وحالتين في تعز، وأخرى في البيضاء، وحالة واحدة في عدن، ومثلها في المهرة وشبوة.

كما تم تسجيل ثماني حالات وفاة، بينها أربع حالات وفاة في حضرموت، وثلاث في مارب، وحالة واحدة في المهرة، كما تم تسجل حالتي شفاء في محافظة البيضاء.

وبهذه الإحصائية ارتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (9711) منها (1858) حالة وفاة و(6309) حالات تعاف