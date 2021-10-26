شكرا لبحثكم عن خبر القوات الجنوبية تقصف مواقع استحدثتها المليشيات الحوثية في ثره والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أستهدفت مدفعية المقاومة الجنوبية اليوم الثلاثاء مواقع جديدة للمليشيات الحوثية المسيطرة على أعالي قِمَمْ جبال الكور المطلة على لودر،

حول ذلك أوضح للمركز الإعلامي لجبهة ثره ركن ثاني عمليات الجبهة القائد سند هزم بالقول:--

في صباح اليوم الأثنين دارت أشتباكاتاً بين أبطالنا وبين المليشيات الحوثية وذلك بعد أن حاولت المليشيات أستحداث مواقع جديدة في موقع العلب وموقع عدن في محاولة يائسة للتقدم إلى مواقعنا الأمامية للجبهة ،ولكن تم التعامل معها بمدفعية الهاون وقصف تلك المواقع ،

الجديد ذكره هو أن المليشيات الحوثية في تصعيد مستمر منذ مايقارب الثلاثة الأشهر الأخيرة حيث تجلب تعزيزات بشكل شبه يومي من جهة ومن جهة أخرى ترسل طائرات مسيرة بشكل يومي لغرض الرصد لمواقع المقاومين،

فيما لاتزال قناصة العدو مستمرة بشكل يومي في القنص على مواقع المقاومين ويتم التعامل معها بحزم وقوة.

المركز الإعلامي لجبهة ثره