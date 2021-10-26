شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت تبدأ تسليم شرائح الجيل الرابع للمتقدمين عبر الموقع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت شركة عدن نت بتسليم شرائح الجيل الرابع للمتقدمين عبر الموقع الالكتروني. وأكد مصدر مسؤول أن الشركة كرمت يوم الخميس الفائزين العشرة بالمسابقة بمنحهم شرائحهم وخلال يومي الأثنين والثلاثاء بدأت بتسليم الشرائح لمن تم تسجيلهم عبر موقع الحجز الالكتروني. وأوضح المصدر أن الشركة وضعت خطة وآلية جديدة لتسليم الشرائح بكل سهولة ويسر وذلك من خلال التواصل مع المشتركين والتحقق من بياناتهم ومن ثم توزيعهم على شكل مجموعات للإستلام عبر مراكز البريد

كانت هذه تفاصيل خبر عدن نت تبدأ تسليم شرائح الجيل الرابع للمتقدمين عبر الموقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.