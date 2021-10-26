الاتصالات تؤكد استمرارها في إصلاح كابل الألياف بعد تعرضه لعمل تخريبي بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن الثلاثاء، أن فريقها الفني يعمل بوتيرة عالية لإعادة خدمة الاتصالات الانترنت بشكل كامل، بعد تعرض كابل الألياف الضوئية لأعمال تخريبية متعمدة في محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في منشور له على الفيس بوك أن فريق فرع مؤسسة الاتصالات الفني بالمحافظة عند الانتهاء من إصلاح العطل الفني الأول، تفاجئوا بانقطاع آخر في كابل الألياف الضوئية على بعد 1500 متر من الخلل السابق.

وتابع أن فريقها يبذل جهود كبيرة لعودة الخدمة وإصلاح الخلل بأعلى وتيرة ممكنه حتى التأكد من عودة الاتصالات والإنترنت في نطاق خدمته كاملاً.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على معالجة هذه الانقطاعات التخريبية المتعمدة والمتكررة، مقابل عملها على تحسين الخدمات بما يفيد المواطن وينعكس ايجاباً على يومياته.

وكان سكان محليون، أفادوا أن خدمة الانترنت الأرضي وشبكات الهاتف المحمول انقطعا أمس الإثنين بشكل كلي، عن ثلاث محافظات شرق وشمال شرقي البلاد، نتيجة انقطاع كابل الألياف الضوئية بمنطقة "العليب" بين المكلا وسيئون، ما أدى إلى خروج سيئون ومأرب والجوف بشكل كامل عن الخدمة.

يشار أن محافظة مأرب التي تأوي أكثر من مليوني نازح تعاني من انقطاع متكرر للخدمة وضعفها في غالبية الأوقات دون وضع حلول للمشكلة المستمرة منذ سنوات جراء تحكم جماعة الحوثي بالاتصالات والانترنت