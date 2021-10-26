شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل طفل وجندي بانفجار عبوة ناسفة بطقم أحد قيادات المقاومة الشعبية جنوب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ تعز

قتل طفل وجندي وأصيب آخرون خلال محاولة اغتيال أحد قيادات المقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، جنوب محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.



وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت في طقم العقيد محمد العيد، اليوم الثلاثاء، في منطقة شمار عزلة الأقروض في مديرية المسراخ.

ووفق المصادر، أسفر الانفجار عن مقتل الطفل عيسى فتح العامري 12 عام، والجندي محمد عبدالسلام عباس، وأصيب خمسة آخرين، بينهم مدني.

وتأتي هذه الحادثة بعد ثلاثة أيام من اغتيال القيادي البارز في حزب الإصلاح والمقاومة الشعبية ضياء الحق الاهدل من قبل مسلحين مجهولين وسط مدينة تعز