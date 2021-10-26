شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تحبط هجمات حوثية غرب وشرق مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ تعز

أحبطت القوات الحكومية هجمات عنيفة شنتها مليشيات الحوثي، صباح اليوم الثلاثاء، على مواقعهم في جبهات شرق مدينة تعز وغرب المحافظة جنوبي غرب اليمن.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلت محاولة تسلل لمليشيات الحوثي، صباح اليوم الثلاثاء، في جبهة الكريفات شرقي مدينة تعز.

كما تتواصل المعارك العنيفة والقصف المتبادل بين القوات الحكومية والمليشيات الحوثية لليوم الثالث على التوالي في جبهات حذران والصياحي في مديرية التعزية وكذلك في منطقة العينين في مديرية جبل حبشي غرب تعز.

وأكدت مصادر في القوات الحكومية سقوط عديد من القتلى والجرحى من الجانبين في مواجهات الساعات الماضية غربي محافظة تعز.