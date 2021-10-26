مقتل 3 مواطنيين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي جنوبي محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 3 مواطنيين، الثلاثاء، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.



ووقع انفجار اللغم الحوثي في مديرية "الدريهمي" جنوبي الحديدة والمشمولة بتهدئة أممية منذ أواخر 2018.

وقالت قوات المقاومة المشتركة، في بيان، "انفجر لغم أرضي من مخلفات المليشيات الانقلابية بدراجة نارية في طريق ترابي في مديرية الدريهمي".

وأسفر الانفجار عن مقتل طفلين أحدهما في الثانية عشرة من العمر ورجل ستيني، إذ لقي حتفهما فور وقوع الانفجار.

وأشار البيان إلى أن الأهالي في البلدة الساحلية على البحر الأحمر هرعوا إلى مكان الانفجار لإسعاف الضحايا، لكنهم توفوا على الفور إثر تمزق أشلائهم.

وحولت مليشيات الحوثي الإرهابية ريف السهل التهامي، أو ما يُعرف بـ"سلة غذاء اليمن" إلى أكبر حقل ألغام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لتقارير دولية.

وتقدر تقارير رسمية أعداد الضحايا بنحو 1200 مدني ممن قضوا في حوادث الألغام بالساحل الغربي، فيما تشير تقارير حقوقية إلى أن الألغام الحوثية خلفت أكثر من 4 آلاف و600 قتيل وجريح سقطوا على مدى 6 أعوام مضت.