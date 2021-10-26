بدء حملة توعية للوقاية من حمى الضنك في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت في محافظة شبوة، اليوم، حملة التوعية للوقاية من حمى الضنك، والتي ينفذها مكتب الصحة والسكان بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم في شبوة، لمدة أسبوع، تحت (شعار بادر واقضي على الضنك).



وأكد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، على أهمية الحملة التي انطلقت من ثانوية حنيشان في عتق، واستهدافها لشريحة طلاب الثانوية العامة في شبوة .. مشددا على ضرورة نقل معارفها الوقائية إلى أسرهم ولأوسع قطاع من السكان .. داعيا للعمل على تحقيق شعار الوقاية خير من العلاج بين أوساط الطلاب خاصة والمجتمع عامة .. موجها بمكافحة مصادر البعوض الناقل للضنك ولغيرها من الأمراض الفيروسية.

فيما أشار مديري مكتبي الصحة والسكان الدكتور سعيد بافاضل، والتربية والتعليم في شبوة سالم حنش، إلى مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة في تنفيذ الحملة في 12 مدرسة ثانوية في خمس مديريات في شبوة .. مؤكدين استمرار الجهود لتمويل حملات توعية مماثلة بالمدارس الثانوية في بقية مديريات شبوة.