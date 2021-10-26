تدشين دورة لبناء قدرات العاملين في المساحات الصديقة للطفل بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت الدورة التدريبية التنشيطية لبناء قدرات العاملين والمتطوعين في المساحات الصديقة للطفل حول مفاهيم الحماية وإدارة مشروع المساحات الصديقة ضمن أنشطة مشروع تعزيز وصول الخدمة الصحية والدعم النفسي الاجتماعي للمجتمعات المتضررة في اليمن الممول من منظمة اليونسيف .



وتستهدف الدورة على مدى خمسة أيام عدد من العاملين والمتطوعين بالمساحات الصديقة بمديريات " سيئون وتريم والقطن وساه والسوم وحريضة ووادي العين وحورة .

وخلال تدشين الدورة أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي على أهمية هذه البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير قدرات العاملين بمنظمات المجتمع المدني لإيجاد بيئة آمنة للطفل تمكنه في المستقبل من خدمة مجتمعه ووطنه بصورة تواكب وتلاءم المرحلة القادمة، مثمنا الجهود الكبيرة لمنظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة ، داعيا المتدربين لعكس ما تلقوه من خبرات في الواقع العملي ونقله في أوساط المجتمع لتعم الفائدة الجميع .

بدوره اشار مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام الى ان منظمة اليونسيف قامت بتجديد العمل بتسع مساحات صديقة للطفل بمديريات وادي حضرموت . لافتا إلى أن التجديد يأتي بعد الاثر الذي لمسته المنظمة من اسر الأطفال المستهدفين بالمشروع ودعوة اسرهم إلى الإستمرار في المشروع نتيجة لتحقيقه ثمار تجسدت في اكتشاف مواهب الأطفال وإبداعاتهم وتعزيز القيم الحسنة لدى الأطفال .

و ألقيت في افتتاح الدورة كلمة لمنسق المشروع منير سويدان أشارت إلى أهمية البرنامج في إكساب المشاركين الخبرات والمهارات لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع بشكل جيد ، شاكرين جميع المساهمين في تنفيذ المشروع.