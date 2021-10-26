معارك مستمرة جنوب مارب وأبطال الجيش والمقاومة يكبّدان مليشيا الحوثي خسائر كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يخوض أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مارب.



وأسفرت المعارك التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وتزامنت المعارك مع قصف مكثّف لمدفعية الجيش استهدف تجمعات وتحركات المليشيا الإيرانية وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، شملت تدمير عربة مدرعة وأطقم بما عليها من عتاد.