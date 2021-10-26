محافظ تعز يناقش مع فريق الغذاء العالمي استمرار تقديم المساعدات الغذائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ تعز نبيل شمسان اليوم مع مديرة برنامج الغذاء العالمي في عدن السيدة موتينتا ومدير البرنامج بتعز هندوبي احمد أهم المشاريع والبرامج الغذائية والصحية التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي في المحافظة وأهم المشاكل أمام تنفيذ مشاريع البرنامج.



واكد المحافظ على أهمية استمرار تقديم المساعدات الغذائية للمواطنين بنفس الآلية السابقة المعمول بها والمعتمدة من قبل برنامج الغذاء العالمي ..مؤكدا أن النقاشات الدائرة حول الانتقال من المساعدات الغذائية الى الحوالات النقدية غير مناسبة تماما في الوقت الراهن وسيتمخض عنها مشكلة كبيره ستتفاقم معها معاناة السكان والمواطنين المستفيدين من المساعدات الغذائية في المحافظة.

وشدد على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والعمل على زيادة حصة الدعم والمساعدات الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية.

من جهتها أكدت السيدة موتينتا ان برنامج الغذاء العالمي يحرص دائماً على تقديم مساعدته من أجل التخفيف من معاناة اليمنيين في ظل الحرب ولديه الاستعداد لدراسة كل المقترحات والآليات الممكنة والمتاحة والتي تتوافق مع خطط البرنامج وذلك من أجل استمرار تقديم المساعدات الغذائية للتخفيف من المعاناة التي يوجهها السكان في محافظة تعز وأشادت في معرض حديثها بتعاون السلطة المحلية وتسهيلاتها المتميزة لتنفيذ تدخلات ومشاريع برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة.