وزير الإعلام: نزع سلاح الحوثي ووقف تهريب السلاح الإيراني خطوة أولى نحو السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني، إن نزع سلاح جماعة الحوثي ووقف التدخلات وتهريب السلاح الإيراني، هي خطوة أولى نحو السلام الحقيقي في اليمن.



وأوضح الإرياني- في تصريح بمناسبة ذكرى تأسيس الأمم المتحدة وأسبوع نزع السلاح، أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الثلاثاء- أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران لطخت اسم اليمن واليمنيين، وقرنته في أذهان العالم بالفوضى والعنف والإرهاب، مؤكدا أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة جماعة الحوثي المتوسطة والثقيلة المنهوبة من مخازن الدولة، ووقف تهريب الأسلحة الإيرانية، والتي تحاول الجماعة الاحتفاظ بها للاستمرار في قتل اليمنيين، واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء الحرب وإرساء السلام المستدام، وبناء يمن آمن لليمنيين لا يشكل مصدر قلق أو توتّر أو تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإعادة ترميم صورته التي شوهها جماعة الحوثي، وتعزيز الثقة مع دول الجوار والإقليم والعالم.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة لنزع سلاح جماعة الحوثي بكل الوسائل الممكنة، لبناء وطن آمن ومزدهر، والقضاء على كافة أشكال التهديدات التي يتعرض لها المدنيين في دول الجوار وخطوط الملاحة البحرية.

وشدد على موقف الحكومة الثابت والمبدأي المبني على القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 في الحوار كخيار ونهج لإنهاء الحرب، وأن أيدينا كانت ولا تزال ممدوة للسلام الشامل والعادل والمستدام، وشروطنا واضحة وأبرزها نزع السلاح من جماعة الحوثي وحصره بيد الدولة.