شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يشن هجوما عنيفا على مواقع مليشيا الحوثي غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شنت قوات الجيش الوطني، اليوم هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإيرانية في عدد من جبهات غرب محافظة تعز.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المعارك تركزت في جبهة العنين، على أطراف مديرية جبل حبشي، وكذا جبهتي حذران والصياحي، غرب المدينة.

وأسفرت المعارك عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي، شملت مصرع 6 من عناصر المليشيا بينهم قيادات، وإصابة 8 آخرين.