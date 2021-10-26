جلسة حوارية في سيئون حول خطر المخدرات وسبل مكافحتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقامت الشبكة المجتمعية بسيئون اليوم، جلسة حوارية عن مخاطر المخدرات وسبل مكافحتها، بالشراكة مع المجلس المحلي بمديرية سيئون واتحاد نساء اليمن بالوادي والصحراء.



وأكد وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، استعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم اللازم، وتسخير الإمكانيات المتاحة من أجل المساهمة في الحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة التي باتت تهدد المجتمع، وخاصة بين أوساط الشباب.

وأوصت الجلسة بدعم إدارة مكافحة المخدرات والمعمل الجنائي بوادي حضرموت، وإنشاء مركز لإعادة تأهيل المدمنين ودمجهم في المجتمع وإشراك كافة المنظمات والجهات ذات العلاقة والملتقيات الشبابية في برامج قضايا السلامة المجتمعية.