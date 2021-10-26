وزير الصناعة يؤكد على أهمية تعزيز العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص للحد من ارتفاع الأسعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول اليوم، القضايا المتعلقة بأسعار المواد الغذائية والمعالجات الخاصة بضبط الأسعار.



واكد الوزير في الاجتماع الذي ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، حرص الحكومة على وضع المعالجات الخاصة باستقرار الوضع الاقتصادي، مشددا على أهمية تعزيز العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتنظيمها بما يتناسب ومتطلبات الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد للإسهام في تحريك العجلة الاقتصادية والتنموية.

وأشاد بتجربة السلطة المحلية في تقديم دعم 50 % لمادتي الدقيق والديزل لعدد من المخابز مقابل بيع الكيلو الواحد من الخبز بسعر 650 ريال.

واستعرض الوكيل الكثيري، الإجراءات التي قامت السلطة المحلية بتنفيذها عبر تسخير الإمكانيات المتاحة في دعم الأفران لبيع الخبز بأسعار معقولة إلى جانب عدد من المعالجات التي تسعى السلطة من خلالها الى توفير العيش الكريم للمواطن.