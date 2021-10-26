الارياني يبحث مع الجانب الاثيوبي تسهيل حصول اليمنيين على التأشيرات الالكترونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في اديس ابابا السفير يحي الارياني اليوم مع رئيس مصلحة الهجرة والجوازات الاثيوبية مجيب جاميل، تسهيل حصول اليمنيين على تأشيرات الدخول الى اثيوبيا سواء التأشيرات للجوازات العادية عبر الاون لاين او ما يتعلق بالتأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والتي سبق ان اوقفت السلطات الاثيوبية العمل بمنح الفيزا الالكترونية او منح الدبلوماسيين الغير معتمدين لجميع الجنسيات بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها اثيوبيا.



ووافق الجانب الاثيوبي على طلب السفارة بإعادة العمل بمنح التأشيرات الدبلوماسية اثناء وصول الزائر الى مطار اديس ابابا عملاً بالاتفاقية المبرمة بين البلدين.

وفيما يخص التأشيرات العادية اوضح المسئول الاثيوبي ان هناك بعض الاشكالات التي تواجههم خاصة ما يتعلق باليمنيين والسوريين ووعد بدراسة طلب السفارة بتسهيل الحصول على الفيزا الالكترونية عبر الصفحة الرسمية www.evisa.gov.et.