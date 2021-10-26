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التحالف العربي يعلن مقتل 85 "متمردا يمنيا" في معركة مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة مقتل 85 "متمردا يمنيا في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب"، حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية.

وقال التحالف في بيان إنه نفذ "21 عملية استهداف" في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى "تدمير 9 من الآليات العسكرية والقضاء على 85 عنصرا إرهابيا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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