اجتماع موسع بوزارة التخطيط يناقش آلية اعتماد معلومات النازحين في خطط الاستجابة الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، آلية ومنهجية اعتماد المعلومات والأرقام الخاصة بالنازحين بشكل رسمي من قبل المنظمات والمانحين في خطط الاستجابة الإنسانية.



وضم اللقاء الجهات ذات العلاقة من الجانب الحكومي وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والخارجية وشؤون المغتربين والوحدة التنفيذية لإدارة شؤون مخيمات النازحين ومن جانب الأمم المتحدة مكتب الاوتشا في عدن وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من المعالجات للإسهام في تعزيز التنسيق بين الجانبين الحكومي والمنظمات الدولية بشأن المعلومات والبيانات الصحيحة والتدخلات الإنسانية والتنموية.

وأكد الوكيل زيد، على أهمية الحصول على البيانات من مصادرها الرسمية والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في تحديد الاحتياجات المختلفة وإعداد الخطط المستقبلية.

حضر الاجتماع من وزارة الخارجية السفير مثنى العامري، ومدير عام إدارة المنظمات الحكومية الأممية بوزارة التخطيط أحمد الجاوي، ومدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية بوزارة التخطيط زهير حامد.