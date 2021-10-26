شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| وفد أجنبي يصل محيط مطار عدن وسط حراسات أمنية مشددة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365 - عدن

أفادت مصادر محلية، انتشار قوات أمنية في محيط مطار عدن الدولي، بالعاصمة المؤقتة للبلاد، بالتزامن مع وصول طائرة أممية.



وقالت المصادر إن الطائرة تقل وفدا أمميا قدم الى عدن، مشيرة الى وصول سفراء الدول الخمس الأراضي اليمنية جنوب البلاد.

ولم يصدر اي بيان رسمي عن الحكومة بشأن هذه الزيارة والشخصيات القادمة على متن الطائرة الاممية.. لمزيد من التفاصيل لاحقا.