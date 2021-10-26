إب.. إصابة ثلاثة أشقاء برصاص مسلح على خلفية قضية ثأر

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح على اقتحام منزل أحد المواطنين بمحافظة إب، وسط اليمن، وإطلاق النار على ثلاثة أشقاء على خلفية قضية ثأر.



وقال سكان محليون إن مسلحا يُدعى "رياض ضاوي" اقتحم منزل المواطن "علي محمد مصلح العواضي" بمنطقة سائلة جبلة جنوبي المدينة، وأطلق الرصاص على ثلاثة من أبناءه.



ووفقا للأهالي فإن "ضاوي" أطلق الرصاص على أبناء العواضي وهم (فؤاد ـ فاروق ـ رشاد) ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن حالة اثنين منهم حرجة.



وحسب بعض المصادر فإن الحادثة جاءت امتداداً لقضية ثأر بين الأسرتين.

