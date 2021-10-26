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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار العملات في حضرموت اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الخليج 365 - خاص
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الثلاثاء وقد جاءت كالتالي:
أسعار البيع
السعودي : 323
الدولار : 1230
الدرهم الإماراتي: 324
أسعار الشراء
السعودي : 324
الدولار : 1235
الدرهم الإماراتي: 325
• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.