الاحمدي يبحث مع وكيل وزارة الداخلية البحريني اجراءات تسهيل معاملات اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى مملكة البحرين الدكتور علي الاحمدي، امس، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة البحريني الشيخ راشد بن خليفة، اوضاع الجالية اليمنية واجراءات تسهيل معاملاتها من حيث نقل الإقامة وتجديدها وتسهيل زيارة أقاربهم.



كما بحث السفير الاحمدي مع وكيل وزارة الداخلية البحريني، تسهيل زيارة المقيمين اليمنيين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى مملكة البحرين، كما كان عليه الوضع قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

من جهته، ابدى المسوؤل البحريني، تفهمه لذلك، وتوجيهه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بما يسهل من معاملات اليمنيين وفقاً للانظمة السارية في ممكلة البحرين.