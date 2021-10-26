محافظ شبوة يدعو إلى توحيد الجبهة الداخلية ودعم الجيش والمقاومة في المعركة المصيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا محافظ شبوة محمد صالح عديو، السلطات المحلية في مديريات المحافظة إلى دعم ومساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة لتوحيد الجبهة الداخلية ودعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة المصيرية مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا وتخليص كامل تراب المحافظة من شرورها وغطرستها.



وشدد بن عديو، خلال ترأسه، امس، اجتماعاً موسعاً لمدراء عموم مديريات المحافظة بحضور قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاه العميد عزيز العتيقي ومدير عام الشرطة العميد عوض الدحبول، على ضرورة رص الصفوف وتعزيز التلاحم بين أبناء المحافظة ومؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على المحافظة وأمنها واستقرارها ومواجهة الخطر الحوثي ومشروعه الإيراني المعادي للأمة..لافتاً الى ان المسئولية التاريخية والوطنية والدينية تستدعي من الجميع التلاحم ورص الصفوف خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس القائد عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مواجهة الإنقلاب الحوثي الذي يهدد بخطره الجميع.

وقال المحافظ بن عديو "ان أي دعوات تهدف إلى اشغال الأجهزة الأمنية والعسكرية عن معركتها الأساسية مع مليشيا الحوثي تعد خدمة مجانية لهذه المليشيات خصوصاً ونحن في امس الحاجة لتوحيد وتجميع كل الطاقات والإمكانيات نحو المعركة مع المليشيات الانقلابية".. مشدداً على أهمية وحيوية الدور الذي يجب ان تلعبه السلطات المحلية بالمديريات في هذا الاتجاه.

واشار محافظ شبوة، إلى الدور المناط بالسلطات المحلية في المديريات وذلك فيما يتعلق بجهود معالجة الأوضاع الخدمية والتنموية والأمنية والوقوف صفاً واحداً إلى جانب أبطال الجيش الوطني ضد عدوان المليشيا الحوثية وتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفكر الضلالي الكهنوتي لهذه المليشيات.

وثمن بن عديو، جهود مدراء عموم المديريات وما قاموا به من أنشطة في كافة الجوانب خلال الفترة الماضية..منوهاً بان المرحلة الإستثنائية الراهنة التي تمر بها المحافظة تتطلب جهوداً مضنية وتعاوناً وتنسيقاً متواصلا .