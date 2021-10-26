عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يعلن مقتل 8 حوثيين بمعارك في تعز

الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، الإثنين، مقتل 8 عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية وإصابة 12 آخرين، خلال مواجهات مع القوات الحكومية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ نت“ عن مصدر عسكري قوله إن المواجهات الدائرة، منذ ساعات فجر الإثنين، في مناطق الربيعي ووادي حذران بمديرية التعزية وجبهة العنين في مديرية جبل جبشي غرب محافظة تعز، أسفرت عن مقتل 8 من عناصر الميليشيات الانقلابية، وإصابة 12 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال المواجهات، ونتجت عنها خسائر كبيرة في الآليات والمعدات العسكرية للميليشيات الحوثية، ولا تزال المواجهات مستمرة.

في غضون ذلك، قصفت القوات المشتركة مواقع وتجمعات تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في منطقة البرح غرب المدينة بالأسلحة الثقيلة، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

أما في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، تواصل القوات الحكومية وبإسناد مقاتلي القبائل خوض معارك عنيفة، ومواجهات ميدانية ضارية ضد ميليشيات الحوثي، في مختلف جبهات القتال الجنوبية والغربية للمحافظة.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“ إن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران قوات الجيش، وبغارات مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وبين الموقع أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب وغرب مأرب، ملحقة بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وكان التحالف العربي أعلن، الأحد، مقتل 264 عنصرا من عناصر ميليشيات الحوثيين، إثر غارات نفذتها طائراته خلال الـ72 ساعة الماضية، استهدفت مناطق ”الكسارة“ غربا، والجوبة جنوبا في محافظة مأرب.

إلى ذلك، أفاد ”سبتمبر نت“ بأن قوات الجيش الوطني شنت، الإثنين، هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي، في منطقة العلم بمديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

ونقل الموقع تصريحا عن مصدر عسكري، قال فيه: إن قوات الجيش شنت هجوما على الميليشيات في جبهة العلم، أسفر عنه مصرع وإصابة العشرات من عناصر المتمردين، وتدمير معدات قتالية تابعة لها.

وأكد أن المعارك ما زالت مستمرة، وسط انهيار في صفوف الميليشيات الإرهابية، ولا تراجع حتى تحرير مديريات بيحان.