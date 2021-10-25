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مقتل وإصابة 20 عنصراً حوثياً في مواجهات مع الجيش الوطني غرب تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

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لقي 8 من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب 12 اخرين، اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني غرب مدينة تعز.

 

وقال مصدر عسكري ميداني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " أن المواجهات الدائرة منذ ساعات فجر اليوم الاثنين في الربيعي ووادي حذران بمديرية التعزية وجبهة العنين بمديرية جبل جبشي أسفرت عن مقتل 8 من عناصر المليشيات وإصابة 12 أخرين".

 

وأضاف المصدر" أن المواجهات استخدم فيها الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ونتج عنهاخسائر كبيرة في الاليات والمعدات العسكرية للمليشيات الحوثية ولاتزال المواجهات مستمرة" .

 

وفي سياق متصل، قصفت القوات المشتركة، مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة البرح غرب المدينة بالاسلحة الثقيلة، وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الارواح والمعدات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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