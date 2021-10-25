مقتل وإصابة 20 عنصراً حوثياً في مواجهات مع الجيش الوطني غرب تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 8 من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب 12 اخرين، اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني غرب مدينة تعز.



وقال مصدر عسكري ميداني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " أن المواجهات الدائرة منذ ساعات فجر اليوم الاثنين في الربيعي ووادي حذران بمديرية التعزية وجبهة العنين بمديرية جبل جبشي أسفرت عن مقتل 8 من عناصر المليشيات وإصابة 12 أخرين".

وأضاف المصدر" أن المواجهات استخدم فيها الاسلحة الثقيلة والمتوسطة ونتج عنهاخسائر كبيرة في الاليات والمعدات العسكرية للمليشيات الحوثية ولاتزال المواجهات مستمرة" .

وفي سياق متصل، قصفت القوات المشتركة، مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة البرح غرب المدينة بالاسلحة الثقيلة، وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الارواح والمعدات.