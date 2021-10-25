وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الأردني التعاون الثنائي بمجال الاتصالات والتحول الرقمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.



كما تطرق اللقاء إلى جملة من الموضوعات ذات الصلة بمستوى التنسيق المتبادل بين الوزارتين بالمعلومات والخبرات بمجال الأمن السيبراني والاستخدام الأمثل لكيبلات الألياف الضوئية وأهميتها بالنسبة للانترنت في خدمة المجتمع.

واستعرض الوزير العوج، الجهود والخطوات التي قطعتها الوزارة خلال هذا العام لمواكبة التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .. مؤكدا أهمية تعزيز العمل المشترك والاستفادة من تجربة وخبرة الأردن في مجال تأهيل الكوادر اليمنية بالجوانب التقنية والفنية للاتصالات.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى الأردن علي العمراني ومدير عام فرع مؤسسة الاتصالات ٥ي عدن عبدالباسط الفقيه.