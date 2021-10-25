وزارة الإعلام والثقافة والسياحة تنعي الشاعرة والأديبة فاطمة العشبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، الشاعرة المخضرمة والمناضلة النسوية فاطمة علي العشبي، التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض في العاصمة البريطانية لندن.



وقالت الوزارة في بيان النعي" إن الشاعرة والأديبة تعد من رائدات الشعر الحديث في اليمن، وأحد أجود وألمع الأقلام الشعرية اليمنية".

وأضاف البيان" ان الفقيدة اثرت المكتبة اليمنية والعربية بالعديد من الإصدارات الشعرية والسردية ابرزها ( دواوين وهج الفجر، وإنها فاطمة، والوطن في حقيبة دبلوماسية، واشوقاه إلى البداية، ورواية ابنة الشيخ)".

وعبرت الوزارة، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلة الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها ومحبيها والوسط الأدبي والثقافي الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وولدت الفقيدة في العام ١٩٥٩م في مديرية حفاش محافظة المحويت، وتعلمت أصول القراءة والكتابة قبل أن تتمكن من اكمال تعليمها في صنعاء، وعملت في مركز الدراسات والبحوث اليمني ونائبة مدير المركز الثقافي في القاهرة، وهي عضو إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وعضو اتحاد الكتاب العرب، وعضو نقابة الصحفيين، واتحاد نساء اليمن.