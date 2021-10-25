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شكرا لبحثكم عن خبر كلية الطب بجامعة عدن تستقبل الدارسين الجدد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أحتفل اليوم في مبنى كلية الطب في قاعة أبن سيناء عشرات الطلاب للمستوى الاول لهذا العام الدفعة 47 طب بشري والدفعة 10مختبرات طبية ، في أحتفال كرم فيه الطلاب الأوائل في السنة التحضيرية.
حضر الحفل نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب عبد الحكيم التميمي ونائب العميد لكلية الطب وعدد من أعضاء إدارة والهيئة التدريسية في الكلية، وألقى عميد الكلية كلمة رحب فيها بالحاضرين جميعا وشدد على التعاون بين أدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب من أجل تسير العملية التعليمية في أكمل وجه.
زين الكلدي
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