"على محسن صالح" يفضح جرائم الحوثي.. ويشيد بالتحالف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

فضح نائب الرئيس الفريق على محسن صالح، أمام قمة الشرق الأوسط الأخضر، الجرائم البشعة التي تركبها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني.



وقال خلال كلمته في القمة، اليوم الإثنين، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تقوم بزرع الألغام في الطرق والمناطق الآمنة والممرات المائية.

وأضاف، أن مليشيات الحوثي تقوم بتجريف مساحات شاسعة من الأراضي ما أضر بالمواطن والبيئة على حد سواء، كما أن سياسة التجويع التي تتبعها مليشيات الحوثي أدت إلى موجات نزوح كبيرة.

وأشار إلى أن أزمة خزان "صافر" النفطي يهدد البيئة في البحر الأحمر.

ووجه نائب الرئيس اليمني الفريق على محسن صالح، الشكر لدول التحالف العربي بقيادة السعودية على دعم اليمن في مواجهة مشاريع الخراب الحوثية الإيرانية.