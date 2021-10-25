شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يثمن جهود لجنة مشروع لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، جهود لجنة مشروع لقاح فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) والفرق الصحية العاملة في الميدان في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.وقال الوزير بحيبح خلال تراسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة مشروع لقاح فيروس كورونا بحضور وكيل الوزارة المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، ورئيس اللجنة العلمية بكوفاكس الدكتور خالد زين، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، وعدد من المختصين" أن الوصول إلى إعطاء نصف مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، يعد نجاحاً محققاً يحسب للجنة".. مشدداً على ضرورة الخروج بمعالجات عملية لمجمل المشكلات التي تعترض سير العمل في المشروع.وأشار بحيبح، إلى أن الاجتماع يعد فرصة سانحة للإطلاع على الأنشطة المختلفة للجنة والتعرف على العوائق والصعوبات التي اعترضت سير عملها ووضع الحلول المناسبة ورفع نسبة التغطية المنجزة وتجاوز المشكلات.واستعرض الإجتماع، عمل لجنة مشروع التحصين ضد (كوفيد-19) وسير عملية التحصين للفئات المستهدفة ونسبها التي وصلت إلى 72 بالمائة من الرقم المستهدف، وجوانب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والعمل على تجاوز التقصير، ورفع وتيرة عمل التثقيف الصحي بين صفوف المستهدفين والتذكير باعتماد التحصين للراغبين مباشرةً دون الحاجة للتسحيل عبر المنصة الالكترونية للوزارة.كما طالب الإجتماع، بتفعيل عمل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة (كوفاكس) والسير بتعزيز عمل غرفة العمليات ورفدها بالكادر الفعال وتفعيل التنسيق القطاعي مع الجهات ذات العلاقة والمستهدفة من التحصين.

